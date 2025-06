Le brandivano i sioux nei cruciverba: la soluzione è Asce

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le brandivano i sioux' è 'Asce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCE

Curiosità e Significato di "Asce"

Hai risolto il cruciverba con Asce? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Asce.

Perché la soluzione è Asce? Le brandivano i Sioux fa riferimento alle lance, armi tradizionali utilizzate dai nativi americani, in particolare dai Sioux. La soluzione ASCE rappresenta una forma di attrezzo o strumento che può richiamare l’immagine di un oggetto affilato e potente, proprio come le lance. In questo contesto, il termine evoca la forza e la determinazione dei Sioux nel difendere il loro territorio e la loro cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le impugnano i mastri carraiAttrezzi per sgrossare il legnoArnesi da carpentieriEra un trofeo dei siouxI pali dei SiouxLa pipa della pace dei Sioux

Come si scrive la soluzione Asce

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le brandivano i sioux", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O C E I H I C O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIOCCIOLE" CHIOCCIOLE

