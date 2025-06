Animale spinoso nei cruciverba: la soluzione è Istrice

Home / Soluzioni Cruciverba / Animale spinoso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Animale spinoso' è 'Istrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISTRICE

Curiosità e Significato di Istrice

Approfondisci la parola di 7 lettere Istrice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Istrice? L'istrice è un mammifero noto per le sue spine dure e appuntite, che utilizza come difesa contro i predatori. Queste lunghe punte fungono da armatura naturale, rendendo difficile il suo attacco. Animale spinoso e protettivo, l'istrice si distingue per il suo aspetto unico e la capacità di reagire con un contrattacco efficace. È un esempio di come la natura abbia sviluppato strategie di sopravvivenza sorprendenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale irto d aculeiAnimale tutto spilliPer difendersi usa gli aculeiSpinoso animale d acqua salataUn animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Istrice

Stai cercando la risposta alla definizione "Animale spinoso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B L O T L E A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALLETTO" BALLETTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.