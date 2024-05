Animale tutto spilli

: . L'istrice crestato (Hystrix cristata Linnaeus, 1758), noto anche come porcospino, spinosa o semplicemente istrice, è un roditore della famiglia degli Istricidi diffuso in Europa meridionale e in Africa.

Italiano: Sostantivo: istrice ( approfondimento) m sing (pl.: istrici) . (zoologia) (mammalogia) mammifero roditore con la caratteristica di avere il dorso coperto da aculei la sua classificazione scientifica è Hystrix cristata ( tassonomia).. Sillabazione: ì | stri | ce. Pronuncia: IPA: /'istrite/ . Etimologia / Derivazione: dal latino hystrix a sua volta dal greco antico st . Sinonimi: porcospino, riccio.