La Soluzione ♚ Un animale irto d aculei La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ISTRICE

Curiosità su Un animale irto d aculei: Descrizione Dimensioni Roditore di grandi dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 650 e 850 mm, la lunghezza della coda tra 120 e 170 mm, la lunghezza del piede fino a 95 mm, la lunghezza delle orecchie fino a 40 mm e un peso fino a 20 kg. L'istrice crestato (Hystrix cristata Linnaeus, 1758), noto anche come porcospino, spinosa o semplicemente istrice, è un roditore della famiglia degli Istricidi diffuso in Europa meridionale e in Africa.

Altre Definizioni con istrice; animale; irto; aculei; Animale tutto spilli; Per difendersi usa gli aculei; Animale irto d aculei; Animale con il marsupio; Scheletro di un animale morto; Animale che bramisce; Un roditore irto di aculei; Gli aculei nelle zampe dei galli; Si difendono rizzando gli aculei;