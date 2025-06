Abitante di Rio de Janeiro nei cruciverba: la soluzione è Carioca

CARIOCA

Curiosità e Significato di Carioca

La soluzione Carioca di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carioca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carioca? Carioca è il termine usato per indicare un abitante di Rio de Janeiro, città brasiliana famosa per le sue spiagge e il carnevale. Deriva dal nome della città e rappresenta l’identità e la cultura vibrante di chi vive in questa affascinante metropoli. Conoscere questa parola permette di scoprire un pezzo importante della tradizione e dello spirito carioca, simbolo di allegria e convivialità.

Come si scrive la soluzione Carioca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Abitante di Rio de Janeiro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T S M A C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MASCOTTE" MASCOTTE

