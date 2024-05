La Soluzione ♚ È un sinonimo di brasiliano

: CARIOCA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su E un sinonimo di brasiliano: (oltre che pronuncia e vocabolario) in base a quale varietà di portoghese si parla (e.g. portoghese brasiliano vs portoghese africano). un estratto da i lusiadi... Carioca identifica ciò che è relativo alla città di Rio de Janeiro, in Brasile. Può significare anche:

