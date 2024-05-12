Stadio calcistico di Rio de Janeiro
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stadio calcistico di Rio de Janeiro' è 'Maracanà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARACANÀ
Perchè la soluzione è Maracanà? Il Maracanà è uno degli stadi più famosi del mondo, situato a Rio de Janeiro. Costruito per ospitare grandi eventi sportivi, ha visto numerose partite memorabili e accoglie tifosi appassionati da tutto il globo. La sua atmosfera unica rimane nel cuore di molti appassionati di calcio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stadio calcistico di Rio de Janeiro nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Maracanà
Per risolvere la definizione "Stadio calcistico di Rio de Janeiro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maracanà'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stadio calcistico di Rio de Janeiro
- Risposta: MARACANÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: À
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Maracanà' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stadio calcistico di Rio de Janeiro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo storico stadio di Rio de Janeiro Lo stadio di Rio de Janeiro Sigla di Rio de Janeiro Quello di Zucchero sovrasta Rio de Janeiro Quello di Zucchero sovrasta Rio de Janeiro
Altre definizioni collegate
Con stadio: La folla pigiante all uscita dello stadio
Con calcistico: Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo
Con janeiro: de Janeiro: ospita un famoso Carnevale