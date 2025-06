Uno che non conta nulla nei cruciverba: la soluzione è Nessuno

NESSUNO

Curiosità e Significato... La soluzione Nessuno di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nessuno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nessuno? NESSUNO indica l'assenza di qualsiasi individuo o cosa, spesso usato per sottolineare che qualcosa non ha valore o importanza. È un termine che esprime la mancanza totale di presenza o rilevanza. Nel linguaggio comune, può anche trasmettere un senso di insignificanza o nullità, facendo capire che qualcosa o qualcuno non conta affatto. Insomma, NESSUNO è il modo più diretto per dire non c'è nessuno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non anima vivaLa zona tra due frontiereNemmeno un animaPuò tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiLa religione che conta il maggior numero di CristianiInabili buoni a nulla

N Napoli

E Empoli

S Savona

S Savona

U Udine

N Napoli

O Otranto

E U A L R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUREOLA" AUREOLA

