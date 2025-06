Nemmeno un anima nei cruciverba: la soluzione è Nessuno

NESSUNO

Perché la soluzione è Nessuno? Nemmeno un anima si riferisce a qualcosa di assolutamente inesistente o privo di qualsiasi presenza. La parola corretta è nessuno, che indica l'assenza totale di persone o cose. È un termine usato per esprimere che non c’è nessuna entità coinvolta in una situazione. In sintesi, nessuno significa proprio niente e nessuno, sottolineando l’assenza completa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non anima vivaLa zona tra due frontiereZona fra due frontiereAnima senza vocaliScrive con l animaCanta L anima vola

N Napoli

E Empoli

S Savona

S Savona

U Udine

N Napoli

O Otranto

F T A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FATTO" FATTO

