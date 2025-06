Nave attrezzata per cacciare cetacei nei cruciverba: la soluzione è Baleniera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nave attrezzata per cacciare cetacei' è 'Baleniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALENIERA

Curiosità e Significato di "Baleniera"

La soluzione Baleniera di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Baleniera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Baleniera? Una baleniera è un'imbarcazione appositamente progettata per la caccia ai cetacei, come le balene. Queste navi erano dotate di strumenti e attrezzature specifiche per facilitare la cattura di questi enormi mammiferi marini, che un tempo erano cacciati per il loro grasso, carne e altre risorse. Oggi, grazie alla crescente consapevolezza sulla conservazione degli oceani, la caccia alla balena è stata ampiamente vietata, rendendo la baleniera una testimon

Come si scrive la soluzione Baleniera

Hai trovato la definizione "Nave attrezzata per cacciare cetacei" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

