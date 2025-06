Un vero esperto in fatti di cronaca nera nei cruciverba: la soluzione è Criminologo

CRIMINOLOGO

Perché la soluzione è Criminologo? Un criminologo è un esperto che studia i comportamenti criminali, analizzando le cause e le motivazioni dietro i reati. Utilizza conoscenze di sociologia, psicologia e diritto per aiutare a prevenire e risolvere i crimini. La sua competenza è fondamentale per approfondire fatti di cronaca nera e migliorare le strategie di sicurezza e giustizia. In definitiva, è un punto di riferimento nel mondo della criminalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Studia il comportamento dei delinquentiFatti di cronaca neraUn fatto di cronaca neraUn grave fatto di cronaca nera

C Como

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

C O O R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNO" CORNO

