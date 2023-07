Studia il comportamento dei delinquenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia il comportamento dei delinquenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CRIMINOLOGO

Significato/Curiosità : Studia il comportamento dei delinquenti

Un criminologo è un professionista che studia il comportamento dei delinquenti e si occupa dell'analisi scientifica del crimine e della devianza sociale. Utilizzando una varietà di approcci metodologici, come la ricerca, le statistiche e l'osservazione sul campo, i criminologi cercano di comprendere le cause, i modelli e le conseguenze del comportamento criminale. Analizzano i fattori sociali, psicologici ed economici che influenzano il coinvolgimento nella criminalità, nonché le strategie di prevenzione e intervento. Il ruolo del criminologo è fondamentale nel fornire una base empirica per le politiche di giustizia penale e nella progettazione di programmi di riabilitazione per i delinquenti, al fine di ridurre la criminalità e promuovere la sicurezza pubblica.

