CARRIOLA

Curiosità e Significato

Perché la soluzione è Carriola? Una carriola è un piccolo veicolo a due ruote, tipicamente usato dai muratori e giardinieri per trasportare materiali come terra, ghiaia o altri attrezzi. È uno strumento pratico e maneggevole, ideale per muoversi facilmente nei cantieri o aiuole. La parola richiama proprio l’immagine di un mezzo semplice e funzionale, perfetto per chi lavora sul campo o in giardino.

