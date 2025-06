Un tipo di vela nei cruciverba: la soluzione è Scopamare

SCOPAMARE

Curiosità e Significato di Scopamare

La soluzione Scopamare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scopamare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scopamare? Scopamare è un termine dialettale usato in alcune regioni italiane, che indica l'atto di sollevare o scoprire le vele durante una navigazione. È un’espressione colorita e vivace, legata al mondo della vela e del mare. Usato anche in senso figurato, suggerisce l’idea di aprire le vele per affrontare nuove avventure o sfide con entusiasmo e determinazione.

Come si scrive la soluzione Scopamare

Stai cercando la risposta alla definizione "Un tipo di vela"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

