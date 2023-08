Un addetto alla creazione di solchi nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un addetto alla creazione di solchi nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCAVATORE

Significato/Curiosita : Un addetto alla creazione di solchi nel terreno

da due profondi solchi dovuti all’azione erosiva di due fiumane postglaciali, rappresentate oggi dal navigliaccio (che scorre nel letto anticamente... Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

