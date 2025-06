Sono dediti ad attività ludiche nei cruciverba: la soluzione è Giocatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono dediti ad attività ludiche' è 'Giocatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIOCATORI

Curiosità e Significato di Giocatori

Approfondisci la parola di 9 lettere Giocatori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giocatori? I giocatori sono persone dedite ad attività ludiche, come giochi da tavolo, sport o videogame. Sono chi si diverte e si cimenta in momenti di svago e intrattenimento, spesso in modo appassionato e coinvolgente. Questi individui trovano nella ludicità un modo per rilassarsi, socializzare e mettere alla prova le proprie capacità. Insomma, i giocatori rendono più vivaci e divertenti i momenti di svago quotidiano.

Come si scrive la soluzione Giocatori

Non riesci a risolvere la definizione "Sono dediti ad attività ludiche"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S S N L E I Mostra soluzione



