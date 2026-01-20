Imprenditori dediti principalmente all agricoltura

SOLUZIONE: COLTIVATORI DIRETTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imprenditori dediti principalmente all agricoltura" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imprenditori dediti principalmente all agricoltura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Coltivatori Diretti? I coltivatori diretti sono coloro che si occupano principalmente della gestione e cura delle proprie terre agricole, occupandosi direttamente di tutte le operazioni necessarie alla produzione. Sono imprenditori agricoli che investono tempo e risorse nella coltivazione dei terreni, assumendo un ruolo attivo nella vita della propria azienda. La loro dedizione alla terra e l'impegno personale sono fondamentali per sostenere l'economia rurale e garantire prodotti freschi e di qualità.

Per risolvere la definizione "Imprenditori dediti principalmente all agricoltura", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imprenditori dediti principalmente all agricoltura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Coltivatori Diretti:

C Como O Otranto L Livorno T Torino I Imola V Venezia A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imprenditori dediti principalmente all agricoltura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

