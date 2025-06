Si usa per indicare nei cruciverba: la soluzione è Dito

DITO

Curiosità e Significato di Dito

Perché la soluzione è Dito? Si usa per indicare significa mostrare o segnalare qualcosa con un gesto. La parola dito si riferisce proprio all'arto che usiamo per puntare, indicare o toccare. È un elemento fondamentale del nostro corpo, spesso impiegato per comunicare senza parole. Quindi, il dito rappresenta il modo naturale di indicare, evidenziare o mostrare qualcosa nel nostro quotidiano.

Come si scrive la soluzione Dito

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

