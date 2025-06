Qualunque voce attiva di un bilancio nei cruciverba: la soluzione è Asset

ASSET

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Asset? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Asset.

Perché la soluzione è Asset? Un asset è un bene o una risorsa di valore posseduta da un’azienda, come immobili, macchinari o denaro, che contribuisce alla sua attività e crescita. Rappresenta tutto ciò che può generare benefici futuri. In un bilancio, le voci attive come i crediti o le scorte sono esempi di asset, fondamentali per capire la solidità finanziaria dell’impresa. È il cuore della sua stabilità economica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I beni strategici di proprietà di un aziendaLe proprietà dell aziendaIn economia è una voce attiva di un bilancioUna voce attiva per l erarioLa parte attiva d un bilancio

Hai trovato la definizione "Qualunque voce attiva di un bilancio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

T Torino

E R E E D Mostra soluzione



