La Soluzione ♚ Una voce attiva per l erario La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una voce attiva per l erario. TASSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una voce attiva per l erario: La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. Spesso il termine "tasse" viene usato nel linguaggio corrente per indicare genericamente ... Tedesco Sostantivo Significato e Curiosità su: La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. Spesso il termine "tasse" viene usato nel linguaggio corrente per indicare genericamente ... Tasse f tazza f Sillabazione Tas | se Pronuncia IPA: /'tas/

Ascolta la pronuncia :

Altre Definizioni con tasse; voce; attiva; erario; Chi le sbroglia trova il bandolo; Le incassa lo Stato; Hanno voce profonda; Si dice di voce poderosa; Molto attiva ed energica; Attiva laboriosa; Colpite dall erario; Sono esperti nei rapporti con l erario; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una voce attiva per l erario

TASSE

T

A

S

S

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Una voce attiva per l erario' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.