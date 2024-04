La Soluzione ♚ La parte attiva d un bilancio

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La parte attiva d un bilancio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AVERE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su La parte attiva d un bilancio: 2017. ^ il bilancio degli intermediari ifrs diversi dagli intermediari bancari, su bancaditalia.it. url consultato il 23 giugno 2017. bilancio d'esercizio... In ragioneria, l'avere è una delle due parti in cui si divide un conto. Viene anche identificato semplicemente come "-" (meno). Nei conti a sezioni contrapposte, l'avere si trova nella colonna di destra, mentre a sinistra c'è la colonna "Dare\+". In questa colonna vanno registrati gli outflow di condizioni produttive, ovvero quando si hanno variazioni numerarie e non numerarie negative. Bisogna precisare due cose: il nome Avere non è altro che frutto di una convenzione proveniente dal tempo in cui l'accounting muoveva i primi passi (ovvero quando emerge il commercio) il segno "-" non implica necessariamente una situazione negativa. Se si ...

