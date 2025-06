Ospita l Università di Venezia nei cruciverba: la soluzione è Ca Foscari

Home / Soluzioni Cruciverba / Ospita l Università di Venezia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ospita l Università di Venezia' è 'Ca Foscari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CA FOSCARI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Ca Foscari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ca Foscari? Ca' Foscari è l'antica e prestigiosa sede dell'Università di Venezia, situata nel cuore della città. Il nome deriva dalla famiglia Foscari, che ne fu proprietaria nel passato, simbolo di storia e tradizione accademica. Oggi rappresenta un polo di eccellenza per gli studi umanistici, economici e scientifici, e continua a formare giovani talenti nel rispetto delle sue radici storiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un bel palazzo di VeneziaLa Ca di un università di VeneziaPalazzo sede dell Università di VeneziaUn bel palazzo sede dell Università di Venezia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Ospita l Università di Venezia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

T S O P C L E U R A O R A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LO STRAPPACUORE" LO STRAPPACUORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.