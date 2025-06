Noto centro californiano nei cruciverba: la soluzione è Pasadena

PASADENA

Curiosità e Significato di Pasadena

Approfondisci la parola di 8 lettere Pasadena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pasadena? Pasadena è una città situata nella California centrale, famosa per il suo clima mite e le sue eleganti ville storiche. Nota anche per il Festival delle Rose e il Pasadena Playhouse, rappresenta un importante centro culturale e turistico. La sua atmosfera accogliente e il patrimonio artistico la rendono una meta imperdibile per chi visita la regione.

Come si scrive la soluzione Pasadena

Non riesci a risolvere la definizione "Noto centro californiano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

S Savona

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

