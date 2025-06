Minerale che si sfalda in lamine trasparenti nei cruciverba: la soluzione è Mica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Minerale che si sfalda in lamine trasparenti' è 'Mica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICA

Curiosità e Significato di Mica

La parola Mica è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mica.

Perché la soluzione è Mica? La mica è un minerale che si presenta sotto forma di sottili lamine trasparenti o luminose, spesso usate nell'industria per la loro capacità di sfaldarsi facilmente in fogli sottili. Questo aspetto le conferisce una bellezza particolare e un'ampia applicazione, dall'elettronica alla cosmetica. La sua caratteristica principale è la capacità di spezzarsi in lamine sottili e perfettamente lisce, rendendola unica nel suo genere.

Come si scrive la soluzione Mica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Minerale che si sfalda in lamine trasparenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

