Minerale che si sfalda in lamine nei cruciverba: la soluzione è Mica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Minerale che si sfalda in lamine' è 'Mica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICA

Curiosità e Significato di "Mica"

Approfondisci la parola di 4 lettere Mica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mica? La mica è un minerale noto per la sua caratteristica di sfaldarsi in sottili lamine, che possono essere facilmente separate l'una dall'altra. Questa proprietà è dovuta alla sua struttura cristallina, che consente alle particelle di staccarsi in fogli leggeri e flessibili. La mica è utilizzata in vari settori, tra cui l'industria cosmetica e quella elettrica, grazie alle sue proprietà isolanti e al suo aspetto lucido.

Come si scrive la soluzione Mica

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

