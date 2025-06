Manca ai castelli in aria nei cruciverba: la soluzione è Base

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Manca ai castelli in aria' è 'Base'.

BASE

Curiosità e Significato di Base

Non fermarti alla soluzione! Conosci Base più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Base.

Perché la soluzione è Base? La parola base indica il fondamento o il punto di partenza di qualcosa, come una struttura o un'idea. Nel contesto dei castelli in aria, rappresenta ciò che li sostiene e dà solidità alle fantasie o ai progetti. È ciò che permette di costruire e mantenere tutto in equilibrio, anche quando si sogna ad occhi aperti. In definitiva, la base è essenziale per ogni costruzione, reale o immaginaria.

Come si scrive la soluzione Base

Stai cercando la risposta alla definizione "Manca ai castelli in aria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

E Empoli

