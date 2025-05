Visita gli ammalati per conto del Servizio sanitario nazionale nei cruciverba: la soluzione è Medico Di Base

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Visita gli ammalati per conto del Servizio sanitario nazionale' è 'Medico Di Base'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDICO DI BASE

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Servizio sanitario nazionale in breveServizio Sanitario NazionaleSvolge il servizio sanitario sul territorio siglaServizio Sanitario RegionaleTifa per la Nazionale verdeoro

Non riesci a risolvere la definizione "Visita gli ammalati per conto del Servizio sanitario nazionale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

B Bologna

A Ancona

S Savona

E Empoli

V L A S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALVO" SALVO

