Mancano ai castelli in aria

Home / Soluzioni Cruciverba / Mancano ai castelli in aria

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Mancano ai castelli in aria' è 'Basi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mancano ai castelli in aria" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mancano ai castelli in aria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Basi? Le basi sono gli elementi fondamentali su cui si costruiscono idee e progetti, fornendo stabilità e supporto alle strutture più complesse. Quando mancano le basi in un castello in aria, la struttura perde di consistenza e solidità, rischiando di crollare facilmente. La mancanza di fondamenta solide rende le fantasie irrealizzabili e fragili, privandole di ogni realismo e praticità. Per questo, le basi sono essenziali per trasformare sogni e visioni in realtà concrete e durature.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mancano ai castelli in aria nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Basi

La soluzione associata alla definizione "Mancano ai castelli in aria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mancano ai castelli in aria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Basi:

B Bologna A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mancano ai castelli in aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: PiedistalliI monumenti vi poggiano sopraSe non sono ben solide crolla tuttoManca ai castelli in ariaPortano l aria ai polmoniCostruisce castelli in ariaCostruiscono castelli in ariaUno che fabbrica castelli in aria