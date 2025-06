Lunghe riabilitazioni nei cruciverba: la soluzione è Ungheria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lunghe riabilitazioni' è 'Ungheria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNGHERIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ungheria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ungheria.

Perché la soluzione è Ungheria? Lunghe riabilitazioni si riferisce a periodi prolungati di recupero e terapia dopo interventi o malattie, spesso per ripristinare le funzioni fisiche o mentali. La soluzione Ungheria richiama il nome del paese, noto per le sue strutture termali e centri benessere rinomati, ideali per lunghe cure di riabilitazione. Un modo efficace per recuperare le energie e ritrovare il benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Nazione del lago BalatonLo stato che si ribellò all URSS nel 1956Nazione in cui si trova il Bastione dei PescatoriLe vacanze più lungheUna scimmia dalle braccia molto lungheHanno le orecchie lunghe

Stai cercando la risposta alla definizione "Lunghe riabilitazioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

U Udine

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

