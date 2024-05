Lo Stato degli USA con Milwaukee

Nome proprio

Curiosità su: Il Wisconsin è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America, il 23º per superficie e il 20º per popolazione (5.893.618 abitanti secondo una stima del 2014), sigla WI. Si trova nella regione dei Grandi Laghi, con i quali confina a nord (Lago Superiore) e a est (lago Michigan). Le bellezze naturali hanno reso il Wisconsin uno dei luoghi di vacanza preferiti degli statunitensi. Fu esplorato per la prima volta dal francese Jean Nicolet nel 1634, e i francesi controllarono il territorio fino al 1763. Divenne ufficialmente il trentesimo stato degli Stati Uniti d'America nel 1848. L'economia dello stato, conosciuto come "stato contadino", è trainata dall'agricoltura e dall'industria manifatturiera. Anche il turismo svolge un ruolo importante. Le maggiori attrazioni sono l'House on the Rock a Spring Green, il Museo mondiale del Circo e importanti festival, soprattutto nei mesi estivi. L'industria tradizionale, soprattutto nel centro principale di Milwaukee, è quella di produzione della birra.

Wisconsin m

(toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America

Inglese

Nome proprio

Wisconsin

(toponimo) Wisconsin

