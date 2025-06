La torta che tagliano gli sposi nei cruciverba: la soluzione è Nuziale

Home / Soluzioni Cruciverba / La torta che tagliano gli sposi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La torta che tagliano gli sposi' è 'Nuziale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUZIALE

Curiosità e Significato di Nuziale

La parola Nuziale è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nuziale.

Perché la soluzione è Nuziale? Il termine nuziale si riferisce a tutto ciò che riguarda il matrimonio, in particolare alle celebrazioni e agli oggetti usati durante la cerimonia. La frase la torta che tagliano gli sposi richiama proprio l'evento simbolico del taglio della torta nuziale, un momento di festa e condivisione tra gli sposi e gli invitati. È un simbolo di unità e dolcezza nel giorno speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La tagliano gli sposiLo dicono gli sposiSe le scambiano gli sposi all altare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nuziale

Hai trovato la definizione "La torta che tagliano gli sposi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

U Udine

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I N T F O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIATONE" FIATONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.