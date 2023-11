La definizione e la soluzione di: Se le scambiano gli sposi all altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VERE

Significato/Curiosita : Se le scambiano gli sposi all altare

Costumi, l'anello nuziale è l'ultimo di una serie di regali che si scambiano gli sposi in segno di giuramento prima di unirsi nel matrimonio; tra questi... Geografia Vere – fiume della Georgia Verê – comune della microregione di Francisco Beltrão (Paraná, Brasile)Persone Aubrey de Vere, XX conte di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Se le scambiano gli sposi all altare : scambiano; sposi; altare; Si scambiano un si; Si scambiano in Borsa; Se sono ortofrutticoli non scambiano titoli; Il mercato in cui si scambiano euro dollari; Cioccolatini che si scambiano ; Ai lati degli sposi ; Un personaggio dei Promessi sposi ; Il fratello di Gervaso ne I promessi sposi ; I futuri sposi compilano quella di nozze; Il Borromeo ricordato ne I promessi sposi ; Illumina l altare ; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Stanno dietro l altare maggiore; L immagine sull altare del pope; altare per gli dei;

Cerca altre Definizioni