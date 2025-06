La pelle degli alberi nei cruciverba: la soluzione è Corteccia

Home / Soluzioni Cruciverba / La pelle degli alberi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La pelle degli alberi' è 'Corteccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTECCIA

Curiosità e Significato di Corteccia

Vuoi sapere di più su Corteccia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Corteccia.

Perché la soluzione è Corteccia? La corteccia è la pelle degli alberi, lo strato esterno che li protegge da danni e agenti atmosferici. Svolge funzioni fondamentali come la salvaguardia dei tessuti interni e la trasportazione delle sostanze nutritive. Pensala come un'armatura naturale, indispensabile per la salute e la crescita dell’albero. È davvero affascinante come questa pelle si rinnovi nel tempo, garantendo la vitalità della pianta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riveste il tronco dell alberoQuella cerebrale è dentro al cranioRicopre un fustoNon fa star più nella pelleGrandi alberi deciduiLuogo pieno di alberi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corteccia

Hai davanti la definizione "La pelle degli alberi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E M P E L S E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESEMPLARE" ESEMPLARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.