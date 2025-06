La... finale dello sprinter nei cruciverba: la soluzione è Erre

Home / Soluzioni Cruciverba / La... finale dello sprinter

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La... finale dello sprinter' è 'Erre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERRE

Curiosità e Significato di Erre

La parola Erre è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erre.

Perché la soluzione è Erre? ERRE è la lettera R nell’alfabeto italiano, spesso usata come abbreviazione o simbolo. La sua affinità con lo sprint finale deriva dal fatto che, in ambito sportivo o narrativo, rappresenta un ultimo, deciso sforzo o movimento rapido. In questo gioco di parole, la finale dello sprinter si riferisce alla lettera R, simbolo di energia e velocità, che conclude il termine con stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per i cinesi è elleChi la arrota la ha mosciaLa consonante vibranteLa parte finale del campionato di pallacanestroLa dicitura finale del libro con i dati di stampaSeguono gli ottavi verso la finale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Erre

Hai trovato la definizione "La... finale dello sprinter" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D S C T L A A O E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLDATESCA" SOLDATESCA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.