La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L operazione di eliminare le grinze' è 'Stiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIRO

Curiosità e Significato di Stiro

La parola Stiro è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stiro.

Perché la soluzione è Stiro? Stiro indica l'azione di eliminare le grinze dai tessuti attraverso il calore, rendendo i vestiti lisci e ordinati. È un gesto comune per preparare abiti perfetti e in ordine, soprattutto prima di uscire o per mantenere un aspetto curato. In poche parole, lo stiro aiuta a togliere le pieghe e a dare freschezza ai tessuti, garantendo un look impeccabile ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Stiro

Se ti sei imbattuto nella definizione "L operazione di eliminare le grinze", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

