L attività umana celebrata il primo maggio nei cruciverba: la soluzione è Lavoro

Home / Soluzioni Cruciverba / L attività umana celebrata il primo maggio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L attività umana celebrata il primo maggio' è 'Lavoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVORO

Curiosità e Significato di Lavoro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lavoro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lavoro? Il termine lavoro si riferisce all'attività svolta dall'uomo per produrre beni o servizi, spesso in cambio di un compenso. È il motore che muove l'economia e permette di realizzare sogni e progetti personali. Celebrato il primo maggio come giornata dedicata ai diritti dei lavoratori, il lavoro rappresenta anche dignità, impegno e crescita sociale. È un pilastro fondamentale della nostra vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è chi ne cerca uno part timeSe ne occupa con le politiche sociali un nostro ministeroLo alimenta il caporalatoIl santo festeggiato a Cagliari il primo MaggioGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Desiderato il primo caduto a Calatafimi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lavoro

Hai davanti la definizione "L attività umana celebrata il primo maggio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I A N M I A R T U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UMANITARIA" UMANITARIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.