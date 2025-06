In meccanica è l albero a gomiti nei cruciverba: la soluzione è Collo D Oca

Home / Soluzioni Cruciverba / In meccanica è l albero a gomiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In meccanica è l albero a gomiti' è 'Collo D Oca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLO D OCA

Curiosità e Significato... La soluzione Collo D Oca di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Collo D Oca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Collo D Oca? Il termine collo d’oca si riferisce a una curva o a una forma a gomito, simile al collo di una oca, spesso usata in meccanica e ingegneria per descrivere raccordi o tubazioni curvate. È anche un’espressione figurata per indicare qualcosa di tortuoso o complicato. In sintesi, rappresenta un elemento che collega due parti con una piega aggraziata e funzionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L albero che sostiene le bielle nel motore a scoppioRiveste il tronco dell alberoUn albero in miniaturaGrande albero africano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "In meccanica è l albero a gomiti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

C Como

A Ancona

C S O E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOPE" SCOPE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.