Il Muzio... che mise la mano sul fuoco nei cruciverba: la soluzione è Scevola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Muzio... che mise la mano sul fuoco' è 'Scevola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCEVOLA

Curiosità e Significato di Scevola

Vuoi sapere di più su Scevola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Scevola.

Perché la soluzione è Scevola? Scevola indica una persona ingenua o credulona, facilmente ingannabile, che si lascia convincere senza troppi scrupoli. Deriva dall'idea di qualcuno che mette la mano sul fuoco, cioè si affida ciecamente alla parola degli altri. In modo più ampio, si riferisce a chi manca di scetticismo e si fida troppo, spesso a propria insaputa. Per questo, essere scevola può portare a situazioni rischiose o deludenti.

Come si scrive la soluzione Scevola

Hai davanti la definizione "Il Muzio... che mise la mano sul fuoco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

