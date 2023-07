Attentò a Porsenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attentò a Porsenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MUZIO SCEVOLA

Significato/Curiosita : Attento a porsenna

poi a quelli di chiusi, governati dal lucumone porsenna, in entrambi i casi per chiedere un sostegno militare esterno e poter così rientrare a roma.... Disambiguazione – "muzio scevola" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi muzio scevola (disambigua). gaio muzio scevola, in origine gaio muzio cordo...