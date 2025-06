Il massimo dell assurdo nei cruciverba: la soluzione è Colmo

COLMO

Curiosità e Significato di Colmo

Perché la soluzione è Colmo? Colmo indica il punto massimo di qualcosa, come il limite più alto di un contenitore o di una situazione. È il massimo dell'assurdo, cioè il massimo che si possa tollerare o immaginare in un contesto di stranezza o eccesso. In parole semplici, rappresenta il limite estremo di una condizione, rendendo chiaro quanto possa essere esagerato o incredibile un fatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pieno fino all orloUn caposcuola del teatro dell assurdoMassimo padre dell Alligatore letterarioIl massimo dell ira

Come si scrive la soluzione Colmo

C Como

O Otranto

L Livorno

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B K U R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUBIK" RUBIK

