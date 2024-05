Significato della soluzione per: Il massimo dell ira

Molti ritengono Furore (premiato appena uscito col National Book Award, nel 1940 col Premio Pulitzer e un American Booksellers Book of the Year Award) il romanzo simbolo della grande depressione americana degli anni trenta. Bestseller numero 1 nel 1939 e nel 1940 negli USA, vendendo complessivamente 4 milioni e mezzo di copie in edizione rilegata, fruttò all'autore 75. 000 dollari dell'epoca. Pubblicato il 14 aprile del 1939 a New York, è considerato il capolavoro dello scrittore statunitense, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1962. Furore (The Grapes of Wrath) è un romanzo di John Steinbeck.

Italiano: Sostantivo: furore m sing (pl.: furori) . eccitazione rabbiosa, aumentata fino alla frenesia molti rimasero disorientati per il furore di quella donna.. Sillabazione: fu | rò | re. Pronuncia: IPA: /fu'rore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino furor, derivazione di furere ossia "infuriare" . Sinonimi: collera, esasperazione, furia, ira, collera, rabbia, sdegno, impetuosità, foga, veemenza, forza, intensità, violenza, frenesia, eccitamento.