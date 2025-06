Il mancino è sgradito nei cruciverba: la soluzione è Tiro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il mancino è sgradito' è 'Tiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRO

Curiosità e Significato di Tiro

Approfondisci la parola di 4 lettere Tiro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tiro? Il termine tiro indica l'azione di scagliare un oggetto, come una palla, verso una direzione. Può riferirsi a un colpo nel gioco o nel contesto sportivo, come nel calcio o nel tiro con l’arco. La parola suggerisce anche il movimento di lancio o spinta. In sintesi, tiro rappresenta quell’atto di dare un impulso o una spinta verso un obiettivo.

Come si scrive la soluzione Tiro

Non riesci a risolvere la definizione "Il mancino è sgradito"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I E A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARIETE" ARIETE

