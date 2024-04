La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tiro mancino della sorte. IATTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

iattura f sing (pl.: iatture)

grande sfortuna alleggerire il carico di una nave durante un temporale è stata una iattura

Sillabazione

iat | tù | ra

Pronuncia

IPA: /jat'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino iactura ossia "getto, perdita" ( fonte Treccani); derivazione dal latino iacere cioè "gettare" ( Devoto/Oli); forgiato sulla base di JÀCTCS p. p. di ' Propr.iella. Il far getto in mare (del carico in occasione di tempesta) Iattura deriva dal verbo "jacere sul comò", cioè "gettare", e richiama il gesto di gettare in mare il carico che si trova su una nave, per esempio in caso di tempesta

Sinonimi

danno, calamità, sciagura, catastrofe, disastro, disgrazia, sfortuna, sventura, rovina, iella

(familiare) scalogna

Contrari

fortuna, grazia, benedizione

(familiare) manna

