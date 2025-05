Particolare parabola di un proiettile nei cruciverba: la soluzione è Tiro In Arcata

TIRO IN ARCATA

Curiosità e Significato di "Tiro In Arcata"

Approfondisci la parola di 12 lettere Tiro In Arcata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il tiro in arcata è una traiettoria tipica dei proiettili, caratterizzata da un percorso curvo a forma di parabola. Questo movimento avviene quando un oggetto viene lanciato con un angolo rispetto all'orizzontale, consentendo di raggiungere un'altezza massima e di coprire una distanza orizzontale significativa.

Come si scrive la soluzione: Tiro In Arcata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Particolare parabola di un proiettile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

