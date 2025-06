Gran confusione generale nei cruciverba: la soluzione è Marasma

MARASMA

Curiosità e Significato di Marasma

Perché la soluzione è Marasma? Marasma indica uno stato di grande confusione, smarrimento e instabilità mentale o fisica, spesso causato da stanchezza, shock o emozioni intense. È come sentirsi sbattuti in un vortice senza orientamento, con la mente annebbiata e il morale a terra. Quando tutto sembra andare storto e l’ordine si perde, ci troviamo in una vera e propria condizione di marasma.

Come si scrive la soluzione Marasma

Non riesci a risolvere la definizione "Gran confusione generale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

