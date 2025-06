Fu Gran quello di Papa Celestino V nei cruciverba: la soluzione è Rifiuto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu Gran quello di Papa Celestino V' è 'Rifiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIFIUTO

Curiosità e Significato di Rifiuto

Approfondisci la parola di 7 lettere Rifiuto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rifiuto? Rifiuto indica un'azione di respingere o non accettare qualcosa, come un'offerta, una proposta o un'idea. Nel linguaggio quotidiano, si usa per esprimere che si decide di non accettare ciò che viene proposto. È un termine che evidenzia il gesto di dire no, di non voler aderire a determinate richieste, spesso con un senso di scelta o di opposizione.

Come si scrive la soluzione Rifiuto

La definizione "Fu Gran quello di Papa Celestino V" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

F Firenze

I Imola

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A C R M E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LACRIME" LACRIME

