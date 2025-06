Fra le pentole... ha un manico nei cruciverba: la soluzione è Padella

PADELLA

Curiosità e Significato di Padella

Perché la soluzione è Padella? La parola pianella indica un utensile da cucina con un manico, usato per mescolare o spalmare alimenti come creme e impasti. È fondamentale in cucina per facilitare la preparazione di dolci e piatti salati, grazie alla sua forma e praticità d’uso. Conoscere questo strumento aiuta a rendere più semplice e piacevole ogni esperienza culinaria.

Come si scrive la soluzione Padella

Non riesci a risolvere la definizione "Fra le pentole... ha un manico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

