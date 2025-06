È attraversata dalla 5 Strada nei cruciverba: la soluzione è Manhattan

Home / Soluzioni Cruciverba / È attraversata dalla 5 Strada

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È attraversata dalla 5 Strada' è 'Manhattan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANHATTAN

Curiosità e Significato di Manhattan

Hai risolto il cruciverba con Manhattan? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Manhattan.

Perché la soluzione è Manhattan? Manhattan è uno dei quartieri più iconici di New York, famoso per le sue strade affollate, i grattacieli e il suo spirito vibrante. La sua attraversata principale, la Fifth Avenue, rappresenta il cuore pulsante dello shopping e della cultura. Un angolo di mondo che incarna il dinamismo urbano e l’energia di una metropoli senza tempo. È una tappa imperdibile per chi visita gli Stati Uniti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il distretto newyorchese con Harlem e Little ItalyIsola nel cuore di New YorkIl centro di New York attraversato dalla 5 StradaStrada lateraleFu attraversata in buona parte dai MilleUna pietra posta sul ciglio della strada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Manhattan

La definizione "È attraversata dalla 5 Strada" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

N Napoli

H Hotel

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T M N A I T O E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMIONETTA" CAMIONETTA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.