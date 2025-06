Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali nei cruciverba: la soluzione è Bennet

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali' è 'Bennet'.

BENNET

Curiosità e Significato di Bennet

Approfondisci la parola di 6 lettere Bennet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bennet? Bennet è una catena di ipermercati e centri commerciali lombardi, nota per offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi. Fondata in Lombardia, si distingue per servizi di qualità e promozioni frequenti, diventando un punto di riferimento per lo shopping nella regione. Con la sua presenza capillare, Bennet rende l’esperienza di acquisto semplice e conveniente per tutti.

Come si scrive la soluzione Bennet

Stai cercando la risposta alla definizione "Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

