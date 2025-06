Compensi per braccianti nei cruciverba: la soluzione è Salari

SALARI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Salari, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Salari? Il termine salari indica le somme di denaro che un lavoratore riceve regolarmente in cambio della sua attività, spesso riferendosi a professioni manuali o agricole come i braccianti. Sono il compenso stabilito per il lavoro svolto, rappresentando il sostegno economico quotidiano. Comprendere il concetto di salari aiuta a valorizzare il ruolo fondamentale di chi contribuisce con fatica e dedizione alla produzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il complesso delle retribuzioniPaghe per operaiRetribuzioni periodicheModesti come certi compensiCompensi per lavoratoriCompensi per medici

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

